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Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada mutlaka galibiyet hedefleyen sarı-lacivertlilerin bu maç öncesinde 63 puanı bulunuyor. Fatih Tekke ile çıkış yakalayan İstanbulspor ise 28 puanda

CANLI YAYIN | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı canlı izle!
HABERTURK.COM / AA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

SAAT: 20.00
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Ülker Stadı
YAYIN: beIN SPORTS

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Mert Hakan, Arda, Emre Mor, Valencia, Pedro

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze

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Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemiyor.

İSTANBULSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe maçında İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemiyor.

CEZA SINIRINDA ALTI İSİM

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı son iki maçı 4+ gol atarak kazanan Fenerbahçe (4-0 & 5-2), lig tarihinde sadece Konyaspor (4 maç; Eylül 1992-Mart 2004) karşısında bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisi yaşadı.
  • Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 40'tan fazla maçta karşılaştığı takımlar arasında İstanbulspor'dan daha yüksek galibiyet yüzdesi (%71; 35/49) ve puan ortalaması (2.29) yakaladığı tek rakibi Konyaspor (%75 & 2.32).
  • Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu rakibi Fenerbahçe olan İstanbulspor (7G 7B 35M), sarı-lacivertlilerle karşılaştığı son dört mücadeleden puansız ayrıldı.
  • Bu sezon evinde oynadığı 14 Süper Lig maçında 39 gol atan Fenerbahçe, bu aşamada en son 2004/05'te daha yüksek bir sayıya ulaştı (45). Sarı-lacivertliler, bu 14 karşılaşmanın 10'unda rakip filelere 2+ gol gönderdi (8G 1B 1M).
  • 2023 yılında Süper Lig deplasmanlarında çıktığı altı maçın sadece ikisini kazanan İstanbulspor (4M) bu iki galibiyeti gol yemeden alırken, dört mağlubiyetinde de kalesinde 3+ gol gördü (toplam 16 gol).
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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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