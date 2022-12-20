Fenerbahçe – İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu. Maça kısa bir süre kala maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İki takım Süper Lig'de karşılaşırken, Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında 5-2'lik skorla galip geldi. İşte zorlu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri...