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Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. 2022 Dünya Kupası heyecanı final maçı ile sona ererken, sporseverler odağını lig ve Türkiye Kupası maçlarını çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe İstanbulspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı tribünden ve televizyon ekranlarından izleyecek olanlar maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını mercek altına aldı. İşte Fenerbahçe – İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçı saati ve iki takımın muhtemel 11'leri...

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  • Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11'i belli oluyor! FB maçı canlı izle

    Fenerbahçe – İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu. Maça kısa bir süre kala maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İki takım Süper Lig'de karşılaşırken, Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında 5-2'lik skorla galip geldi. İşte zorlu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri...
  • Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11'i belli oluyor! FB maçı canlı izle

    FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe – İstanbulspor maçı 20 Aralık saat 21:00'de oynanacak. 
  • Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11'i belli oluyor! FB maçı canlı izle

    ZTK FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11'i belli oluyor! FB maçı canlı izle

    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK!

    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Arda Güler, Joao Pedro, Alioski, ve Altay Bayındır'ın forma giymesi beklenmiyor.

    Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.

     
  • Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11'i belli oluyor! FB maçı canlı izle

    MUHTEMEL 11'LER

    FENERBAHÇE: İrfancan Eğribayat, Ferdi, Szalai, Gustavo, Osayi, Arao, Rossi, Mert Hakan, İrfan Can, King, Serdar Dursun.
  • Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11'i belli oluyor! FB maçı canlı izle

    İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.
  • Fenerbahçe – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11'i belli oluyor! FB maçı canlı izle

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