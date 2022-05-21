Jorge Jesus ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler sürerken sarı lacivertli taraftarların da heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getirmek istediği 67 yaşındaki Portekizli teknik direktörle ilgili Portekiz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek bir haber geçti. Peki, Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? İşte, son dakika haberinin detayları..