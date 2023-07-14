Fenerbahçe, Juventus'un efsane ismine teklif yaptı
Fenerbahçe'den son dakika gelişmesi... Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'un efsane ismi Leonardo Bonucci'ye talip olduğunu yazdı. İşte detaylar
İtalya Serie A'da Juventus'tan ayrılması beklenen Leonardo Bonucci'ye Fenerbahçe talip oldu.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Juventus'un efsane isimlerinden olan Bonucc gelecek sezon kadroda düşünülmezken, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verildi.
36 yaşındaki stoper oyuncusu kendine yeni bir kulüp aramak için çalışmalara başlarken, Fenerbahçe'nin de oyuncuya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Bonucci'nin ise bu teklifi ailesinin İtalya'dan ayrılmak istememesi nedeniyle reddetti. Yıldız oyuncuya talip olan bir diğer ekip ise Lazio.
İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin yakından tanıdığı oyuncu için olumlu rapor sunduğu belirtilirken, transfer yakın zamanda tamamlanabilir.
Bu sezon Juventus ile 16 lig maçına çıkan Bonucci takımına 1 gollük katkı sağladı.