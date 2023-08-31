Fenerbahçe kaçıncı torbada ve muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında bu akşam Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Rakibini ilk maçta 5-1 mağlup eden sarı lacivertliler, bu akşam da gerekli skoru alması halinde gruplara katılma hakkı kazanacak. İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri...
8 grupta 32 takımın mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin grup kura çekimi için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Ülkemizi bu yıl söz konusu turnuvada temsil eden takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe'nin, play-off turunda Twente'yi elemesi halinde hangi torbada yer alacağı, muhtemel rakipleri ve kura çekimi tarihi ile ilgili bilgileri derledik!
FENERBAHÇE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
UEFA Konferans Ligi'nde torbalar, bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarından sonra belli olacak.
Twente karşısında büyük bir avantajı olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kura çekiminde 1. torbada yer alması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri bu akşam oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından resmiyet kazanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.