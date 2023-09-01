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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kaçıncı torbada yer alıyor, muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kaçıncı torbada ve muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri...

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında bu akşam Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi. Rakibini ilk maçta 5-1 mağlup eden sarı lacivertliler, rövanş maçında da galip ayrılarak gruplara katılma hakkı kazandı. İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri...

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        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:25
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        8 grupta 32 takımın mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin grup kura çekimi için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Ülkemizi bu yıl söz konusu turnuvada temsil eden takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe'nin, play-off turunda Twente'yi elemesi halinde hangi torbada yer alacağı, muhtemel rakipleri ve kura çekimi tarihi ile ilgili bilgileri derledik!

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        FENERBAHÇE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

        UEFA Konferans Ligi'nde torbalar, bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarından sonra belli olacak.

        Twente karşısında büyük bir avantajı olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kura çekiminde 1. torbada yer alması bekleniyor.

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        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri bu akşam oynanan play-off karşılaşmalarının ardından resmiyet kazanacak.

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        UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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