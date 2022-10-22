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Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon bir ilk yaşadı!

Bu sezon gol rekoruna koşan Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Başakşehir karşısında ilk 45 dakikayı golsüz geçti. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte bu sezon bir ilki yaşadı.

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  • Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon bir ilk yaşadı! - Fenerbahçe Haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken, sarı-lacivertliler bu sezon ligde bir ilki yaşadı.
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    Bu sezon hücumdaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve rakip fileleri havalandırmakta zorlanmayan Kanarya, Başakşehir maçının ilk yarısında gol sevinci yaşayamadı.
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    Fenerbahçe böylece, bu sezon Kadıköy'de oynanan lig maçlarında ilk kez ilk 45 dakikada gol bulamamış oldu. 
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  • Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon bir ilk yaşadı! - Fenerbahçe Haberleri

    AVRUPA'DA DINAMO KIEV'E ATAMADI

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    Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın da ilk yarısında gol atamamıştı.

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