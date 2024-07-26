Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Julie Allemand'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Lacivertliler, son olarak LDLC ASVEL Feminin forması giyen Belçikalı oyuncu Julie Allemand'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak LDLC ASVEL Feminin forması giyen, Belçika Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu olan yıldız oyun kurucu Julie Allemand ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Avrupa'nın en dikkat çeken oyun kurucularından biri olan Julie Allemand'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.