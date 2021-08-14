Fenerbahçe kafilesi Adana'da

Yarın saat 21.45'de Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi.
Fenerbahçe kafilesini karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
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