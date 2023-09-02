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        Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:51
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        Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi
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        Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

        Sarı-lacivertli takımı havalimanı çıkışında taraftarları tezahüratlarla karşıladı. Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği formalara imza attı.

        Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

        Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        - Kent ve Zajc kadroda yok

        Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın, Luan Peres, Miha Zajc ve Ryan Kent yer almadı.

        Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Umut Nayir.

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