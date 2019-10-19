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HaberlerFutbol

Fenerbahçe kafilesi Denizli'de

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.

Fenerbahçe

İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu ve futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geçti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse'nin kafilede yer almadı.

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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