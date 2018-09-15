Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.

Başkan Koç, yoğun tezahürat karşısında taraftarların yanına gidip bazılarına sarılarak teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-lacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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