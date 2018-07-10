Fanatik'in haberine göre; Samandıra'da sezonu açan Phillip Cocu ve öğrencileri, ilk kamp için bugün 15.30’da İsviçre’nin yolunu tutacak.



Lozan’daki kampta antrenmanların yanı sıra Lozan Sports ve Fulham ile hazırlık maçı oynanacak. 8 gün sürecek bu çalışma etabı, futbolcuların kendilerini ispatlamaları açısından son derece önemli.



Cocu, İsviçre kampında öğrencilerini yoğun bir tempoya sokacak. Burada sergilenecek performanslara göre takımdan ayrılacak futbolcular hakkında kararını verecek.



Sürekli ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atılan Aatif, Ozan Tufan, İsla gibi isimlerin yanı sıra Cocu’nun şans tanıyacağı genç oyuncular kendilerini ispatlamaya çalışacak.

ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN

Fenerbahçe’de İstanbulspor maçının ardından takıma 1 gün izin verilmişti. Kanarya, dün yaptığı idmanla yeniden çalışmalarına devam etti. Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Dayanıklılık koşusunun ardından futbolcular 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan maçlarla noktalandı.