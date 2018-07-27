Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde FB TV ekranlarında yaptığı mali sunumu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

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