Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda ki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk'ün yönetiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

SAAT: 20.45

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Ülker

YAYIN: atv

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Lemos, Caner, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta

YEDEKLER: Altay, Ozan, Tisserand, Thiam, Fatih, Uğur, Eyüp, Serhat, İsmail, Gürkan

TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin

YEDEKLER: Erdem, Sadiku, Anıl, Alan Carius, Feyzi, Furkan, Çağtay, Yassin, Hasan Emre, Oğuzhan

TEKNİKDİREKTÖR: Fuat Çapa

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.