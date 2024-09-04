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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:03
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        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

        Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

        Antrenmanın, çift kale maçın ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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