Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Günün kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak ve kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı zorlu maç öncesi muhtemel ilk 11'leri bir araya getirdik. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Thiam.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Evren Eren, Brecka, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.