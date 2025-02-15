Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında güçlü oyunuyla rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan sarı lacivertliler, ligde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde oynadığı futbolla adından söz ettiren Kasımpaşa, Fenerbahçe karşında puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...