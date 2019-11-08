Fenerbahçe ilk defa kötü oynadığı bir maçı kazanabildi. 11. haftada 20 puana ulaştı. Bu puan, maç başına 1.8 yapar ki şampiyonluk için yetmez. Antalya ve Kayseri maçlarından geçtim 6'yı; 4 puan alabilseler 2.1 puan ortalaması tutturulmuş olurdu ki bu oran şampiyonluk oranıdır. Peki, F.Bahçe neden kötü oynadı, neden Antalya ile Kayseri maçlarından 4 puan yerine 0 çekti?

Çünkü hocasının da takımının da çooook çalışması lazım.



Ersun Yanal, bir sistem-diziliş ve plan oturttu bu takıma. Beşiktaş ve G.Saray'da hala bir plan olmaması F.Bahçe'yi bir adım öne çıkardı. Ancak teknik adamlar sadece diziliş-taktik-plan dışında da bir şey yaparsa fark yaratabilir. Bu fark dediğimiz şey de ancak stratejidir. Strateji de sadece çalışılarak yapılacak bir şey. Dünkü maçtan örneklemeler ile açalım ne demek istediğimizi..

Kasımpaşa ligimizin etkili hücum takımlarından biri. Ama savunması ile öne çıkan bir takım değil. Dolayısıyla bu tip bir takıma karşı daha ilk atakta 1-0 öne geçip maça neredeyse önde başlarsanız istediğiniz ortam oluşmuş olur. Böylesine bir takım karşısında 1-0'da öndeyseniz ancak bireysel hatalardan gol yiyebilirsiniz. Isla, Yusuf'a karşı hep mağlup oldu. Belli oldu ki Kasımpaşa Yusuf üzerinden oynayacak. Isla'nın yapacağı tek şey Yusuf'a geçilmemekti. Ama 3 kez geçildi ve Yusuf; Khalili'ye golü attırdı. Sonra piyango gibi bir penaltı daha kazandınız. Yine öne geçtiniz ve ballı kaymak olarak Kasımpaşa eksildi. E daha ne istersiniz?

2. yarıda top yaparsınız, eksik rakibinizi iyice yorarsınız. Ancak F.Bahçe ölüyü diriltme konusunda dünya markası. Yine Isla'nın hatasından korner golü yendi. Aslında şans yine Yanal'dan yanaydı ve Yusuf da sakatlandı. Şans meleği yine yüzüne güldü ve kornerden ilk defa ön direk koşusu ile Serdar golü attı. 3-2 öndesiniz. Rakip 10 kişi. Dakika 60'ları geçmiş ve en etkili kontra silahı Yusuf da çıkmış. Artık rahat rahat maçı kazanması gereken F.Bahçe tık nefes oldu. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ndeyken kontratağın kitabını yazan Yanal, takımını kontraya bile çıkaramadı. Saçma sapan manasız bir değişiklikle tam da onluk bir ortam doğmuşken Garry oyundan alındı. Oysa Dirar girerken Kasımpaşalı gibi oynayan Isla çıkmalıydı. Yanal göremedi ama Isla kendini attırmayı başardı.

Sonra mesela Tolga Ciğerci neden çıktı, anlamsız. Jailson niye girdi mesela? Yanal'ın manasız düşünülmemiş değişiklikleriydi. Son dakikalarda Sadık'ın da oyuna dahli açıkça "Aman maç 3-2 bitsin" derdineydi. Ersun Yanal bu milli maç arasında çok çalışmalı. Oyun çalışmalı. Korner-duran top-hatta taç oyunları çalışmalı. Oyuncularının hepsine ama hepsine yay civarından şut çalıştırmalı. Garry'ye gol vuruşu çalıştırmalı. Mevlüt'ten daha fazla yararlanmaya çalışmalı. Zajc'tan bir şey olmaz. Ama Ferdi belki kazanılabilir. Isla yerine Dirar dahil olmalı. Hasan Ali daha sıkı gelmeli. Kruse artık lider ruh ile dönmeli. Bu milli arada Ersun Yanal kendini de stratejik anlamda derinleştirmeli-geliştirmeli ve takımına da başlangıç oyunu dışında bir takım oyun farklılıkları kazandırmalı. Yoksa bu kadar şans meleği yüzüne bir daha gülmez. Kalan 6 maçtan 5 galibiyet şart. Bunun için de farklılık şart. Devre arasında transferi sonra konuşuruz. Gustavo'yu ve Ozan'ı çok beğendim.

Kasımpaşa'yı da cesaretli futbolu ve hücum ağırlıklı oyunu için tebrik ederim. Kemal Hoca savunma planlarını biraz daha geliştirirse daha çok puan alırlar. Bu takım gol bulabiliyor çünkü. Hakemin 2 penaltı kararı da Isla'ya gösterdiği kırmızı kart da kesin doğruydu. Karim Hafez'in kırmızı kartın sebebini ise ancak rapordan anlayabiliriz. Çünkü ben sadece 1 alkışlı protesto gördüm.