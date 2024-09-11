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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:52
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        Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

        Milli takımlarda yer alan futbolcular günü yenilenme idmanıyla noktaladı.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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