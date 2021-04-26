Hemen ardından Harun ilk goldeki kadar büyük olmasa da yine bir hata yaptı ve penaltıya sebep oldu. Belki tam 90’da çıkardığı topla skoru 3-2’de tuttu Harun ama o hataları yapmasa maçın skoru zaten buraya gelmez ve Fenerbahçe sonlarda bu kadar zorluk çekmezdi. Emre Belözoğlu tecrübelendikçe daha etkili oyuncu değişiklikleri yapabilir ancak Fenerbahçe’de sonradan girenlerin de bu kadar ham oynamamaları gerekiyor.