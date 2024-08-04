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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe, Kayla McBride ile yollarını ayırdı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe, Kayla McBride ile yollarını ayırdı!

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kayla McBride ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:13
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        Fenerbahçe, McBride ile yollarını ayırdı!
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        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li guard Kayla McBride'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020 yılında giymeye başladığı çubuklu formamızla sayısız zaferimizde ve tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Kayla McBride, ailevi sebeplerden ötürü 2024-25 sezonunda ülkesinde kalmak istediğini yönetimimiz ve idari ekibimizle paylaşmıştır. 21 numaralı formamızı giydiği dört sezonda sarı lacivert renklere olan aidiyetiyle ön plana çıkan Kayla, her zaman ailemizin bir parçası olacaktır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız Kayla McBride'a tüm emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Kayla McBride, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 19.3 sayı ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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