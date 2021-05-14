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Fenerbahçe, Kayseri'de mucize arayacak!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırak sarı-lacivertliler, maça 3 puan için çıkıp Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek

Fenerbahçe, Kayseri'de mucize arayacak!
AA

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın durumlarına ise maç saatinde Emre Belözoğlu karar verecek.

50. RANDEVU

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

F.BAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 25. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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