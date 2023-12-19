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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kayseri'ye Dzeko'suz gitti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Kayseri'ye Dzeko'suz gitti!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Edin Dzeko, Kayseri'ye götürülmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:46
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        F.Bahçe, Kayseri'ye Dzeko'suz gitti!
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

        Cezalı Samet Akaydın ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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