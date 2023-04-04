Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı olan Fenerbahçe Kayserispor karşılaşması ile ilgili olarak araştırmalar başlamış durumda. Kupada son yarı finalisti belirleyecek ve tur atlayan takımın Sivasspor'un rakibi olacağı karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları derledik...