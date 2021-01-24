Süper Lig'de 21. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 24 Ocak Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam.

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Lennon, Avramovski, Pedro Henrique, Attamah, Alibec

MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Mesut Özil, yarın akşam oynanacak Fenerbahçe Kayserispor maçını tribünden izleyecek.