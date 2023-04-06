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Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor! Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un muhtemel 11'i ve tüm detaylar

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  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. 
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    MUHTEMEL 11

    Altay
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Osayi
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Samet
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Szalai
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Ferdi
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    İsmail
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Zajc
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Emre Mor
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Rossi
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Pedro
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? FB kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

    Valencia

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