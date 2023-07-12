Fenerbahçe - Kızılyıldız: 1-3 (MAÇ SONUCU)

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Orta alanda top kurarak atak geliştirmek isteyen ve Kızılyıldız'ın sertliğine cevap veremeyen Fenerbahçe ise top kayıplarıyla yeterli pozisyona giremedi. Arao'nun midesinin ağrıması nedeniyle 21. dakikada erken bir değişikliğe giden İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine orta sahaya İsmail Yüksek'i aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Kızılyıldız'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.