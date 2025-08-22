Fenerbahçe, Kocaelispor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerimizde kampa girdi.