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        Fenerbahçe, Konya deplasmanında

        Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 19. hafta maçında 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler mücadeleden üç puanla ayrılıp Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de zorlu karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:27
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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        Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor.

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        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek.

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        Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz. Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

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        SAMET VE SZYMANSKI SINIRDA

        Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında. Athletic Bilbao maçında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin'i korumak için kadroya dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşılaşmasında olduğu gibi bu müsabakada da Samet'i kadroya dahil edebilir. Üç sarı kartı bulunan Samet Akaydin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyip kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

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        Sarı-lacivertli ekipte kart ceza sınırındaki bir diğer isim Sebastian Szymanski. Atakaş Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Polonyalı futbolcu, yarınki maçta kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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