VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan mücadelenin 11, dakikasında Fenerbahçe VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 11. dakikada penaltı kazandı.
8. dakikada yaşanan pozisyonda havadan gelen topa birlikte ayak uzatan Edin Dzeko ile Adil Demirbağ yerde kaldı.
Maçın hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun pozisyonu monitörde inceledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
11. dakikada topun başına geçen Edin Dzeko düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.