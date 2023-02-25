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Fenerbahçe-Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Konyaspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle spor organizasyonlarına verilen ara sonrası Süper Lig yeniden başlıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerin bir maç eksiğiyle 45 puanı bulunuyor. 27 puanı bulunan Konyaspor ise 8. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor.

STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia

KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Çekici, Diouf

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

JESUS CEZALI, DEUS KULÜBEDE

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Arabam.com Konyaspor maçında kulübede yer almıyor. Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında yok. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapıyor.

TEK EKSİK BATSHUAYI

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, Konyaspor karşısında forma giyemiyor. Fenerbahçe'de Batshuayi dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

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