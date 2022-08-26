Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan Serdar Aziz ve Joshua King, günü bireysel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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