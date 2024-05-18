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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:21
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        Aziz Yıldırım'dan ziyaret
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        Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette ikili, ilçenin spor altyapısı, gençlerin spora teşviki ve gelecekteki projeler hakkında görüştü.

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki tecrübelerini ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini paylaşarak, Mustafakemalpaşa'nın spor olanaklarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu.

        Görüşmenin ardından Aziz Yıldırım ve Şükrü Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

        Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Erdem, "Kıymetli Başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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