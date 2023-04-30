Özel uçakla kente gelen Koç, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Cantürk Alagöz ve çocuklar tarafından karşılandı.

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Mağaraları'nı ziyaret eden Koç'a, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan da eşlik etti.