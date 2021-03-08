Fenerbahçe Kulübü, geleceğin olimpik sporcularını yetiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, geleceğin olimpik sporcularını yetiştiriyor

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Rodopman, sarı-lacivertli kulübün hem bugünün hem de geleceğin olimpik sporcularını yetiştirmek için çalıştığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü, geleceğin olimpik sporcularını yetiştiriyor

Açıklamada bulunan Rodopman, Fenerbahçe'nin amatör branşlarda Türkiye'nin lokomotif kulübü olduğunu dile getirdi.

Yelkenin gelişmesi adına sadece bir kulübün yeterli olmadığını vurgulayan Rodopman, "Biz sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin olimpik yelkencilerini yetiştiriyoruz. Bir sonraki 4 yılın planını da yapmıştık. Fenerbahçe ve Doğuş gibi iki büyük markanın bir arada olması, sporda yelkenin markalaşması adına büyük önem taşıyor. Sadece bir kulübün iyi olması yeterli değil, hep birlikte gelişmek gerekiyor." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR VE REKORTMENLER FABRİKASI"

Selma Rodopman, amatör sporlarda Fenerbahçe'nin çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüplerden biri olduğunu ve bunun amatör sporlara verilen önemi gösterdiğini anlatan Rodopman, "Fenerbahçe, her alanda her zaman sporculara destek olmakta ve örnek teşkil etmekte. Fenerbahçe'yi şampiyonlar ve rekortmenler fabrikası şeklinde özetleyebiliriz. Fenerbahçe'nin Türk sporuna uzun yıllardır süren yatırımlarının sonuçlarını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rodopman, pandemi döneminde tüm sporcuları için farklı programlar hazırladıklarını aktararak, "Olimpiyatlara yürüdüğümüz yol değişmedi, sadece antrenman şartlarımız değişti. Kota yolunda devam eden 7 sporcumuz var ve hepsinin çalışmaları sürdü. Türkiye'nin yelkendeki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKANIMIZIN GÜVENİ VE DESTEĞİ HEPİMİZİ YÜREKLENDİRİYOR"

Sarı-lacivertli idareci, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un amatör sporlara büyük önem verdiğini kaydetti.

Sporda sürdürülebilir başarının iyi bir planlama ve mali destekle olabileceğini anlatan Rodopman, "Başkanımızın desteği olmasa, bugünkü noktada zor bulunurduk. Desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Buradan kendisine teşekkür etmek isterim. Başkanımızın güveni ve inancı hepimizi yüreklendiriyor." şeklinde konuştu.

Sponsorluk desteğinden ötürü Doğuş Grubuna ve yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'e teşekkür eden Rodopman, "Planlamamızı yaptıktan sonra sponsor arayışına girdik. Doğuş Grubundan bu sponsorluk desteği geldi. 4 yıllık bir anlaşma imzaladık. Yaptığımız anlaşma, kapsamıyla Türk yelkenciliğinde bir ilk ve bu nedenle çok önemli. Biz Doğuş Grubu ile olimpiyat madalyası hedefinde bir araya geldik ve çok güzel bir sinerji oluştu. Umuyorum sonuçta da olimpiyatlara adımızı yazdıracağız. Sponsorumuzun kaynak oluşturmasıyla, kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yaptık. Hedeflerimiz, ilk 2 yılda ilk 15, üçüncü yılda ilk 10 ve dördüncü seneden sonrada ilk 5'te olacak sporculardı. Gurur ve mutlulukla söyleyebilirim ki sporcularımız bu hedeflerine çok daha erken ulaştı." açıklamasını yaptı.

Yelken sporunun, çocukların fiziksel ve mental gelişimi açısından önemini anlatan Rodopman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir branşta 7 yaşında bir çocuğa, 'Al bunu kullan, şartlara göre rotanı çiz.' diyemezsiniz. Yelken, 3 boyutlu düşünme, stratejik düşünme, analitik düşünme, zamanı etkin ve yetkin kullanma ile kendi başına karar alabilme yetilerini veriyor.
Bir sporcu parkurda yüzlerce karar alıyor ve bunların sonuçlarını anında görüyor. Yelkeni aslında hayata benzetmek mümkün. Önceki yarış kötü olabilir ama 10 dakika sonra yeni yarış başlıyor. Sizin yenilenerek hayatta ilerlemeniz gerekiyor. Yelken çocuklara bu yönden diğer sporlardan daha fazla beceri verebiliyor. Su üstünde satranç gibi diyebiliriz. İyi öğrenciler genelde iyi yelkenci de oluyor."

8 MART DÜNYA KADINKAR GÜNÜ MESAJI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj veren Selma Rodopman, kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirdi.

Rodopman, "Kadına karşı şiddetin amasız, fakatsız son bulması tek ve yegane talebimiz. Bugün bunu konuşmak dahi insanın vicdanını rahatsız ediyor.
Ülke olarak bu vicdani rahatsızlığın hepimizi derinden etkilediği bu gündemde kulübüm Fenerbahçe'nin vurguladığı gibi; 'Susma, Haykır! Kadına Şiddete Hayır!' diyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus ile NBA All Star 2021 canlı izle
DİĞERS Sport Plus nasıl izlenir?
Türk sporunun öncü kadınları
DİĞERTürk sporunun öncü kadınları
Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken'den Sivas'ta "Dünya Kadınlar Günü" dalışı
DİĞER"Dünya Kadınlar Günü" dalışı!
Tarihi final! Son dakika: Milli atlet Ersu Şaşma tarih yazdı
DİĞERErsu Şaşma'dan tarihi final
Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den yeni Türkiye rekorları
DİĞERSalih ve Meryem'den yeni rekorlar!
Milli güreşçiler, İtalya'da ilk gün 3 madalya kazandı
DİĞERGüreşçilerden İtalya'da 3 madalya
Yeni logo şampiyonlukla tanıtıldı
DİĞERYeni logo şampiyonlukla tanıtıldı
Fenerbahçeli yelkenciler, Portekiz'de olimpiyat kotası için mücadele edecek
DİĞERFenerbahçeli yelkenciler olimpiyat kotası arıyor
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Laser Run'da dünya rekoru kırdı
DİĞERDünya rekoru kırdı!
Avni Yıldırım "Canelo" Alvarez ile karşılaştı! WBA ve WBC SON DAKİKA şampiyonluk maçı...
DİĞERAvni Yıldırım, Canelo'ya kaybetti