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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü'nden hakem ve VAR açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü'nden hakem ve VAR açıklaması

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir. Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:39 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:39
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        Fenerbahçe'den hakem ve VAR açıklaması
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        Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan yazılı "DİKKAT ÇEKİYORUZ" başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.

        Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.

        Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.

        Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!

        Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

        İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

        Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.

        Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.

        Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

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