Fenerbahçe Kulübü'nden hakem ve VAR açıklaması Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir. Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir" denildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.08.2024 - 00:39 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:39 facebook

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