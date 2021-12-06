Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko sporcuları Melih Mahmutoğlu, Achille Polonara, Fenerbahçe Opet oyuncuları Eda Erdem Dündar, Meliha İsmailoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta sporcusu Hidalgo ile Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz katıldı.

Fenerbahçe ile Gürsel Turizm'in iş birliğinin yarım asra dayandığını söyleyen Burak Kızılhan, "Gürel Turizm bizim için sponsorumuz olmanın ötesinde ailemizin bir parçası. 70'li yıllardan beri kulübümüzün yanında olan, sadece futbol değil basketbol ve voleybolda da ulaşım sponsorumuz olan Gürsel Turizm'e teşekkür ederim. Deplasmanlara beraber gideceğiz, kıymetli ve özel galibiyetlerle döneceğiz." diye konuştu.

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz ise Türk spor tarihinin en önemli sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, "Fenerbahçe ile yarım asrı aşkın bir beraberliğimiz var. Bu, Türk spor tarihinin en önemli ve uzun soluklu anlaşması. Sporda sponsorluklar takımlar için oldukça önemli. Gürsel Turizm olarak Fenerbahçe'nin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Buraya hizmet etmek bizim için onur ve gurur. Biz Fenerbahçe'ye sponsorluğu sadece reklam ve sponsorluk olarak değil Türk gencine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımların forma hediyesinin ardından tören, otobüslerin önünde çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.