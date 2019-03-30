Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup ederek 24. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı-lacivertli ekibin play-off'taki rakibi 30. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak. Fenerbahçe Beko, play-off'ta ligi 8. sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.

Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 102-92 mağlup ederek 19. kez sahadan galip ayrıldı. Ligi 4. sırada bitirmeyi daha önce garantileyen lacivert-beyazlı ekibin play-off'taki rakibi İspanya temsilcisi Barcelona Lassa oldu. Katalan ekibi, sahasında Buducnost VOLI'ye üstünlük kurarak son hafta maçları öncesinde organizasyonu 5. basamakta tamamlamayı garantiledi.

Ligde iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 92-87 yenerek sürprize imza attı. Yeşil-siyahlı takım, 16. ve son sırada yer aldığı organizasyonda 5. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise play-off'a kalma şansını yitirdi.

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes ve Barcelona Lassa'nın garantilediği play-off'a kalacak son 3 takım ise son hafta maçlarının ardından belli olacak.

SONUÇLAR

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 73-74

Maccabi FOX (İsrail) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 90-55

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko: 90-104

Barcelona Lassa (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 95-83

Khimki (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 72-80

Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih (Almanya): 92-87

Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes: 92-102

Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 68-72

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