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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak: İşte İsmail Kartal'ın kadro tercihi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak: İşte İsmail Kartal'ın kadro tercihi!

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Konferans Ligi'nde liderliği isteyen Fenerbahçe'nin hocası hem Avrupa'da baraj maçlarından kurtulmak hem de maçı riske atmamak için ideal kadrosunu sahaya sürme kararı aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:36
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Spartak Trnava’yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 9 puanla averajla 3. sırada bulunuyor. Spartak Trnava ise 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle son sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarından geçtiğimiz haftalarda elenmesi kesinleşti.

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        İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek. Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

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        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek.

        Bir süredir takımla birlikte çalışan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili son kararı ise teknik ekip verecek. İsmail Kartal ve yardımcıları, bu oyuncuların form durumlarının yeterli olması halinde iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil edebilir.

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        KARTAL İDEAL 11'LE SAHAYA ÇIKMAYI PLANLIYOR

        Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarında alınan mağlubiyetlerin ardından grupta üçüncü sıraya gerileyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yarınki maçta ideal kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

        Beşiktaş deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetle takımda moraller yükselirken, Kartal'ın ilk 11'de tek değişikliği UEFA listesinde bulunmayan Samet Akaydın'dan yana yapması bekleniyor. Bu futbolcunun yerine savunmada Djiku-Oosterwolde ikilisi formaya yakın duruyor.

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        TADIC VE SZYMANSKI BU SEZON 27. MAÇINA ÇIKACAK

        İsmail Kartal'ın bu sezon en çok forma verdiği iki isim olan Tadic ve Szymanski'yi, Spartak Trnava karşısında da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

        Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 26 maçın tamamında süre alırken attıkları goller ve yaptıkları asistlerle de dikkati çektiler.

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        Tadic bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 11 gol atıp 7 de asist yaparak 18 gole katkı sağlarken, Szymanski ise 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşayıp 10 da asist yaptı.

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        ALEKSANDAR STAVREV DÜDÜK ÇALACAK

        Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu’ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Stravrev’in yardımcılıklarını Dejan Kostadinov ve Goce Petreski yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Projkovska olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mario Zebec olacakken, AVAR’da Ante Culjak eşlik edecek.

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