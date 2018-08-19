Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Futbol
Haberler > Futbol > Fenerbahçe ligin 2. haftasında zorlanıyor - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe ligin 2. haftasında zorlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 5 sezondur 2. haftalarda galibiyet alamıyor. Sarı-Lacivertliler, ligde en son 2. hafta galibiyetini, Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonda elde etmişti. İstanbul ekibinde son dönemde sezon başlangıçlarında kaleci hatalarıyla kaybedilen puanlar dikkati çekiyor

19 Ağustos 2018 Pazar, 12:01:27 | Güncelleme:

Süper Lig'de dün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, ligin 2. haftalarında üç puan hasreti çekiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, son 5 sezondur 2. haftalarda galip gelemiyor.

Yönetim ve teknik kadro değişikliğinin ardından, yeni transferleriyle sezona umutla giren sarı-lacivertliler, bu yıl da 2. hafta kabusuna son veremedi.

Geçtiğimiz son 4 sezonda ligin 2. haftalarından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ise 2. haftayı eli boş kapattı.

Geçen sezon aynı haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2016-2017'de Kayserispor ile 3-3, 2015-2016'da Çaykur Rizespor ile 1-1 ve 2014-2015'te yine Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

SON GALİBİYET ŞAMPİYON OLUNAN SEZONDA

Fenerbahçe, ligde en son 2. hafta galibiyetini, şampiyon olduğu son sezonda kazanmıştı.

Ligde 4 yıldır şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaşmıştı.

Fenerbahçe, bahsi geçen sezonun 2. hafasında sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

KALECİ HATALARI CAN YAKIYOR

Fenerbahçe'de son dönemde sezon başlangıçlarında kaleci hatalarıyla kaybedilen puanlar dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz sezona, takımın birinci kalecisi Volkan Demirel ile rekabet edeceği düşüncesiyle Carlos Kameni'yi transfer ederek başlayan sarı-lacivertliler, her iki kalecininde ilk haftalarda yediği hatalı gollerle önemli puanlar yitirmişti.

Bahsi geçen sezonda, o zamanki teknik direktör Aykut Kocaman'ın sık sık gündeme getirdiği ilk haftalarda kaleci hatalarıyla kaybedilen puanlar, Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile girilen yeni sezona da taşındı.

Fenerbahçe sezona, Volkan Demirel, Carlos Kameni ve Erten Ersu'nun yanına Berke Özer'i de transfer ederek 4 kaleciyle girerken, teknik direktör Phillip Cocu, resmi maçlarda tercihini tecrübeli kaleci Volkan Demirel'den yana kullandı.

2017-2018 sezonunun ilk haftasında Göztepe, ikinci haftasında ise Trabzonspor ile oynanan karşılaşmalarda yediği hataları goller sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlarca eleştirilen tecrübeli kaleci, bu yıl da benzer bir performans ortaya koydu.

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından hataları gündeme gelen Volkan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Benfica ile yapılan karşılaşmada da yediği gol sebebiyle tepki toplamıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.