UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşılacak Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antremanla sürdürdü. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak Fenerbahçe - Lille maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Lille engelini geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" İşte Fenerbahçe - Lille maçının yayıncı kuruluşu...