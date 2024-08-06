Fenerbahçe - Lille rövanş maçı için geri sayım başladı. Mourinho yönetiminde Fransa'da oynadığı ilk maçta 2-1 skorla mağlup olan Fenerbahçe, umudunu rövanş maçına taşıdı. Zorlu mücadele için bekleyişe geçen taraftarlar, Fenerbahçe - Lille rövanş maçının oynanacağı tarihi ve saati gündemine aldı. Peki, "Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...