Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşı karşıya geliyor. Fransa'da oynanan ilk maçta 2-1 skorla mağlup olan sarı lacivertliler, turu rövanş maçına bıraktı. Temsilcimiz, rakibini elemesi durumunda playoff turunda, Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda?" İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe - Lille rövanş maçının oynanacağı tarih...
Fenerbahçe - Lille rövanş maçı için geri sayım başladı. Mourinho yönetiminde Fransa'da oynadığı ilk maçta 2-1 skorla mağlup olan Fenerbahçe, umudunu rövanş maçına taşıdı. Zorlu mücadele için bekleyişe geçen taraftarlar, Fenerbahçe - Lille rövanş maçının oynanacağı tarihi ve saati gündemine aldı. Peki, "Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ise 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Lille maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Temslcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertli takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
UEFA KADROSU
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği 23 isim şöyle:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."