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        Fenerbahçe, Ludogorets maçına hazır

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Ludogorets maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 25.10.2023 - 18:20
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        Fenerbahçe, Ludogorets maçına hazır
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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        Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Koşu, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

        Antrenmana, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra tedbir amacıyla dinlendirilen İsmail Yüksek katılmadı. UEFA listesinde bulunmayan Samet Akaydın da gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

        Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

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