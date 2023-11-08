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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Ludogorets maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Ludogorets maçına hazır

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:04 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:04
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        Fenerbahçe, Ludogorets maçına hazır
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        Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena Stadı'nda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcuların koşu çalışmasıyla devam ettiği idman, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup şeklinde gerçekleştirilen 5'e 2 ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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