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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Lugano maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Lugano maçına hazır

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:58
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        Fenerbahçe, Lugano maçına hazır
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        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Bu antrenmanla Lugano maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra İsviçre’ye hareket edecek.

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