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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE-LYON MAÇI CANLI İZLE EKRANI | TRT 1 canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe-Lyon maçı izle (Avrupa Ligi FB maçı şifresiz izle)

        Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı şifresiz izle

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. Haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler '' Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle'', ''Avrupa Ligi FB maçı izle'' şeklinde araştırmalara başladı. Şifresiz yayınlanacak karşılaşma öncesinde TRT 1 frekans ayarları kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe-Lyon maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:24
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. Haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20:45’te başlayacak. Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle, Avrupa Ligi FB maçı izle araştırmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın şifresiz ve kesintisiz olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarlarını kontrol ediyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile şifresiz Fenerbahçe-Lyon maçı izle!

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        FENERBAHÇE-LYON MAÇI BUGÜN!

        Fenerbahçe-Lyon maçı, 23 Ocak Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.

        Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

        Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

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        FENERBAHÇE'NİN PUAN DURUMU

        6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

        4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

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        AVRUPA LİGİ FB MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe-Lyon maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

        Uydu Adı: TÜRKSAT 4A (42°E)

        Yayın Türü: HD

        Frekans: 11.958

        SR: 27500

        FC: 5/6

        Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E)

        Yayın Türü: SD

        Frekans: 11.096

        SR: 30000

        FC: 5/6

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        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23

        Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323

        D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426

        D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26

        Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900

        Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22

        Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04

        Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22

        Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9

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