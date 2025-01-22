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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı lacivertliler 8 puan topladı. Temsilcimiz Lyon karşısında galip gelerek ilk 8 için avantaj sağlamak istiyor. Peki, "Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Lyon maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:46 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:46
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        Fenerbahçe-Lyon maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Olimpik Lyon Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle alarak 13 puan topladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'de maç öncesinde eksiklikler dikkat çekerken, 5 futbolcu ise sınırda bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı , hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        5 OYUNCU SINIRDA

        Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        5

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

        Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz. Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

        6

        FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        23 Ocak Perşembe

        20.45 Fenerbahçe - Lyon

        30 Ocak Perşembe

        23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

        7

        FENERBAHÇE LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Mert Müldür, Fred, Kostic, Levent Mercan, Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

        Lyon: Lucas Perri, Tagliafico, Niakhate, Kumbedi, Mata, Veretout, Tolisso, Matic, Benrahma, Cherki, Mikautadze

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