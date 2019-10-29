Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, antrenman öncesinde sahada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak, bayramı kutladı.
Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek. Ardından otobüsle maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
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