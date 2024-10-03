Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay çıktı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay çıktı!

        Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maç öncesi Enschede'de taraftarlar arasında olay çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maç öncesi Enschede'de taraftarlar arasında olay çıktı.

        Hollanda'da karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Twente taraftarları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, toplandığı alanda Twente taraftarlarının saldırısına uğradı.

        Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.

        Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının gözaltına aldığı belirtildi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu